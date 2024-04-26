暢所欲玄：上天有好生之德 貪狼星

太陽有九大行星或八大行星，為何偏偏地球有生物，其他行星沒有呢？這個問題留給後世確認答案。地球有各式各樣的生物，包括人類。

中國有句古話：「上天有好生之德。」

貪狼星：在古代，特別宋明期間，風水先生特別喜歡貪狼星的風水穴。風水巒頭上的貪狼星，五行屬木，以震卦配之。但在玄空飛星上，其五行屬水，以坎卦配之，大家常聽聞一白桃花星是也。北斗七星為第一顆：天樞。

天文科學家認為，要找到有生命存在的星球，必須要有水。一白貪狼星，配坎卦為水，所以貪狼星為生命之源。山管人丁水管財，財為養命之源，男人以財為妻，男人有錢財，則有姻緣桃花。這就是一白貪狼星之演化。

金木水火土的五行上，只有木星有生命之五行。金水火土，在一般人身上看不到生死。貪狼星的山形，比其他星形之山，較為高直，似參天大樹來形容。當然也有人以男士的性器官形態來形容貪狼星。

不孝有三，無後為大。血脈承傳，後繼有人，非常重要。貪狼星之結穴，特別有利生育，比起錢財官貴更喜生育。這就是貪狼星有好生之德。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅