佘詩曼「增高」變10頭身

視后佘詩曼樣貌和身材都保養得宜，絕對是美魔女，原本1米65高的她已不算細粒，加上身形勻稱，令人羨慕，但在攝影師的鬼斧神工下，阿佘仍 步步「高升」。

她日前晒出穿花裙的靚相，美腿滑到反光之餘，更突變10頭身，她也不禁留言：「又一次要歌頌攝影的技術，影到我好似1米8！」網民紛紛大讚她又瘦又高。