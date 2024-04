男團MIRROR早前到英國舉行巡唱,成員陳卓賢(Ian)趁空檔於倫敦拍攝最新單曲《Thank You Postman》MV,情節正是上一首作品《Lost at first sight》的延續,女主角亦同樣是星二代許恩怡。故事講述因各自追逐夢想而分隔兩地的情侶,以信件聯繫感情。Ian坦言以前會寫信:「我以前有寫過信,但寄就比較少,因為多數都係親手畀,我唔係好擅長用言語去表達自己嘅人,所以過去會選擇寫信。」