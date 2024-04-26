摑足8 Take 耳鳴面腫 古天樂讚蔡思韵全片最打得

演員洪金寶、古天樂、任賢齊、林峯、劉俊謙、胡子彤及張文傑等昨日現身電影《九龍城寨之圍城》慈善首映，戲中飾演殺人狂的郭富城驚喜現身，全場歡呼。古天樂在台上被問到誰人最打得時，他戲言一定是蔡思韵，因她有場捱摑戲拍了7、8個Take，被打到耳鳴聽不到聲音，更因要趕拍下場戲而要冰敷去腫。洪金寶則表示如果有人請，他會再執導演筒，古天樂隨即答應。提到電影入選康城影展《午夜展映》單元，古天樂表示會盡量出席。而小齊在戲中要剃頭，他透露剃頭後需要兩個鐘化妝。