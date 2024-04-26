歎二人世界唔趕生B 湯洛雯婚後極慳家 心急買磚頭

藝人湯洛雯（靚湯）與視帝馬國明結婚後過着少奶奶生活，未有開新劇，談到造人，她表示先享受二人世界，又大爆婚後極慳家，希望趁樓市低迷入市買磚頭。

湯洛雯嫁給馬國明後一直未有劇開，專心過闊太生活，日前她晒出踏單車照，被指肚凸凸疑有喜。不過她昨日出席活動時就肚皮扁扁，笑言：「好笑，嗰日食咗Lunch，應該係胃腩，有好消息會講，依家連蜜月都未去。希望暑假去到，不過佢劇接劇都好嘅！（你準備造人唔接劇？）唔會拒絕工作，公司安排都會拍，趁依家享受一下夫妻生活先。」

同場的瑜伽導師黃佩霞（Almen）早前在無綫節目《搵鬼做情人》中自爆夫妻間保持「性趣」秘訣，問到有否向對方請教時，靚湯笑言：「私密嘢留喺心，唔使請教。（請教佢加快造人？）生活開心愉快就得，父母都冇畀壓力，享受吓二人世界先。」

未習慣新稱呼 提到新婚4個多月，靚湯表示仍然未慣被叫馬太，覺得稱呼好像令她失去了身份：「覺得一齊生活之後好似做咗媽媽嘅嘢，以前媽媽會哦我，結咗婚之後我就開始哦老公，想佢身體心靈都好啲。」至於財政方面，她指兩人獨立，笑言婚後兩人變得很慳家，因為想趁近期樓市低迷入市，希望買磚頭建安樂窩。

Almen與靚湯之前曾一起做瑜伽，已約定下次一起做運動，Almen笑言二人沒有代溝，問到可會跟對方分享生仔秘技？她笑說已經忘記，但建議新婚幾個月的他們不用太心急，可以先過二人世界。