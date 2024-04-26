獨家消息：Enjoy拍戲「零壓力」 梁朝偉獲邀留名 揚威德國

出爐金像獎影帝梁朝偉正身在德國拍戲，除了大受當地傳媒歡迎，他與新片導演恩伊達伊爾蒂蔻（Ildiko Enyedi）更齊齊獲邀為德國城市金書留名，該金書留名的都是對社會有所貢獻的顯赫人物，相當威水！

由梁朝偉主演的歐洲電影《Silent Friend》正於德國馬爾堡開拍，當地特別為劇組搞了一個歡迎晚宴，感謝劇組於馬爾堡取景，去年奪得威尼斯國際電影節「終身成就金獅獎」的偉仔，更與該片匈牙利導演恩伊達伊爾蒂蔻齊齊獲邀在當地的城市金書留名。

新作大演內心戲 城市金書是主要用來記錄德國城市所發生的重大事件記錄冊，能夠在金書上簽名被視為一種榮譽，以往能在金書上簽名的不少都是曾得諾貝爾獎的學者，今次偉仔與導演可以雙雙留名，都可算相當光采！

除此之外，劇組日前安排德國傳媒採訪，獲導演度身訂造角色、於片中飾演香港神經科學家的偉仔，穿上全黑色服裝，配搭Skinhead再加幼框眼鏡，型格十足，全程跟導演有講有笑，氣氛相當不俗。偉仔的角色內心戲甚多，但早已獲封「戲精」的他，當然「零壓力」，更直言要好好享受拍戲過程。