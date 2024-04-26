娛樂

虞書欣短裙飄飄賣萌

虞書欣一身背心、短裙拍廣告，活力十足。 虞書欣一身背心、短裙拍廣告，活力十足。
虞書欣一身背心、短裙拍廣告，活力十足。
樣子甜美的內地女星虞書欣，去年憑大熱劇《蒼蘭訣》中「小蘭花」一角爆紅，成為新一代女神，深受廣告商歡迎。昨日工作室上載她拍攝遊戲廣告的造型照，束起孖辮、穿上超短白色百褶裙的她，拿着樹葉賣萌，十足淘氣學生妹，加上招牌笑容，青春滿瀉！網民紛紛留言大讚她可愛，又搞笑說：「期待欣欣和我玩」、「元氣寶寶」。
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