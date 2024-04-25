英文台節目表 明珠台
6:00 姊妹淘
7:00 RUNNING MAN
9:00 交易現場
10:00 早市戰報
10:10 通悉牛熊
10:20 早市戰報
11:40 交易現場及警聲百二秒Ⅱ
12:15 RUNNING MAN
2:15 MUSIC BREAK
2:45 紅色高踭鞋（PG）
3:45 交易現場
4:20 今日有樓睇及買大阪樓15識
4:55 世界跟我這Young玩
6:00 野外步出2
6:30 幫緊你醫緊你
7:30 三光公寓
8:30 怪宿宿
9:00 娛樂新聞報道
9:30 六合彩（馬會）
9:35 美食新聞報道
10:00 最強生命線
10:30 紅色高踭鞋（PG）及買大阪樓15識
11:30 2024富衛保險冠軍賽馬日特輯（馬會）
12:00 就算得你一個觀衆
12:30 勁歌推介
12:35 娛樂新聞報道
1:05 野外步出2
1:35 世界跟我這Young玩
2:30 三光公寓
3:30 怪宿宿
4:00 美食新聞報道
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
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電 郵：
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