老闆謀自立 掀內部權鬥 NewJeans慘成磨心 回歸受阻笑唔出

韓團NewJeans因為事務所老闆閔熙珍掀起內部鬥爭而慘成磨心，回歸大計隨時受阻，成員Minji前日愁爆現身活動。今次風波反而讓被指倒模NewJeans的同門新女團ILLIT伺機上位。

出道未滿兩年已人氣席捲全球的NewJeans，去年唱碟銷量稱霸K-Pop女團，原定下月推出新碟再闖高峰。不過，事務所ADOR老闆閔熙珍日前與母公司HYBE事務所爆出紛爭，令組合回歸出現不明朗因素。據悉天團防彈少年團所屬的HYBE事務所，不滿閔熙珍有意拉攏NewJeans脫離母公司自立門戶，要求她辭職，現時雙方矛盾加劇，NewJeans的發展難免受影響。

成員Minji前日在首爾出席品牌活動時，明顯心情低落，拍照時派心卻零笑容。當日亦有女團Red Velvet成員Seulgi與Oh My Girl成員YooA晒腿撐場，同場還有男團Seventeen成員Hoshi與SHINee成員Key等，吸引大批粉絲追星，場外一度混亂。

師妹團ILLIT趁亂攝位 至於HYBE似乎一早察覺閔熙珍有異心，故急於上月推出由選秀節目出身的5人新女團ILLIT，希望力谷她們成為金蛋女團，但她們無論形象、造型、風格及舞步均倒模NewJeans，甫出道就被網民取笑十足廉價版。近日ILLIT趁機上位，出道歌曲橫掃各大音源榜。而NewJeans成員Hyein早前在社交網上載隱藏「Stop Copying（停止抄襲）」字樣的畫面，疑爆Seed暗寸ILLIT，有粉絲昨日出動貨車到HYBE大樓外示威，炮轟閔熙珍勿再利用NewJeans及其家人。