陳曉東頸箍唔啱戴 焗住剝衫

歌手陳曉東紀念入行30周年的《Reflection心有獨鍾世界巡迴演唱會》，將於30日在廣州進行啟動儀式，日前他拍攝海報，戴上以3D打造、時尚感十足的雕塑頸箍，由於他太忙沒時間量身，結果頸飾太大，無法配搭其他服裝，遂被導演要求脫掉外衣，他笑言第一次拍海報被人剝衫，頗為尷尬。