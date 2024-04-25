4月25日(四)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
04月25日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
陳曉東頸箍唔啱戴 焗住剝衫
歌手陳曉東紀念入行30周年的《Reflection心有獨鍾世界巡迴演唱會》，將於30日在廣州進行啟動儀式，日前他拍攝海報，戴上以3D打造、時尚感十足的雕塑頸箍，由於他太忙沒時間量身，結果頸飾太大，無法配搭其他服裝，遂被導演要求脫掉外衣，他笑言第一次拍海報被人剝衫，頗為尷尬。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240425-0425_00282_064/陳曉東頸箍唔啱戴--焗住剝衫
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc