天王郭富城跟太太方媛育有兩女Chantelle及Charlotte，每次分享親子照時，都會為囡囡遮面，不過近日竟難得讓囡囡「露面」！方媛近日帶女兒參加婚禮，只見囡囡身穿白色公主裙，雖然黑超遮眼，但仍獲讚相貌精緻，乖巧可愛。相片曝光後，不少網友讚她們遺傳到父母優良基因，稱她們為「最美星二代」。