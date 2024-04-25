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學友唱到冇冷場 粉絲「氣炸了」
「歌神」張學友將於5月空降台北小巨蛋舉行巡唱，日前有歌迷分享在內地睇其南京場的感受，竟然「怨爆」指：「氣炸了！」因學友全程無間斷落力又唱又跳，令歌迷在3個小時中只有唱一句「她靜靜聽着」的合唱機會，亦擔心年屆62歲的學友為演出而體力透支。
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