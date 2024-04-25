娛樂

學友唱到冇冷場 粉絲「氣炸了」

「歌神」張學友將於5月空降台北小巨蛋舉行巡唱，日前有歌迷分享在內地睇其南京場的感受，竟然「怨爆」指：「氣炸了！」因學友全程無間斷落力又唱又跳，令歌迷在3個小時中只有唱一句「她靜靜聽着」的合唱機會，亦擔心年屆62歲的學友為演出而體力透支。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc