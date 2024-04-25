飛加拿大登台 行程超趕 龔嘉欣劉佩玥咇時間做模特兒

藝人龔嘉欣與張振朗主演的無綫劇集《靈戲逼人》雖然去年播畢，但這對CP人氣未減，日前再出動搵真銀，並聯同劉佩玥（Moon）及馬貫東飛到加拿大做騷，惟行程緊迫，4日內先後去多倫多及溫哥華，他們同聲表示未及適應時差已要打道回府，不過眾人亦捉緊機會四出打卡，張振朗及馬貫東更化身專業攝影師，為兩位靚女拍下不少靚相。

張振朗望CP繼續吸金 嘉欣直言今次來去匆匆，但沒想過繼馬來西亞及內地後，加拿大觀眾也喜歡「靈戲CP」：「因為套劇，真係接咗好多同振朗嘅工作，呢個環境有工作已經好好，其實有好多觀眾追問幾時開續集，希望之後繼續以呢對CP有好多合作啦！」她指留加期間，有幸觀賞到櫻花盛放：「我當然把握機會影相，振朗同馬貫東影相真係好靚，好放心交畀佢哋影。」張振朗亦表示開心與嘉欣齊齊搵真銀：「希望愈來愈多，開埋續集就最好，今次輪到我做鬼。」

而忙拍新劇的Moon透露近一個星期非常充實：「首先飛馬來西亞出席珠寶活動，留唔夠24小時返嚟，拍劇之後就飛加拿大，超趕。好開心同到3位好拍檔一齊做騷，加上觀眾熱情，令我好開心同溫暖，就算攰啲都值得。」至於被喻為「執相大師」的馬貫東：「加拿大真係風景優美，都好容易影，加埋佢哋又靚仔靚女，冇得頂呀！」