唔抗拒再拍「網大」 張家輝讚關詠荷太正：收埋佢喺屋企

影帝張家輝與太太關詠荷結婚多年，依然恩愛如昔，他前晚公開大讚太太「老有老靚」，又指對方不時呈現最美的一面，所以要「收埋佢喺屋企」，實行公開放閃，令全場起哄！

張家輝、周勵淇及唐文龍前晚出席電影《超意神探》首映禮。張家輝吸引大批粉絲到場追星，談到早前太太關詠荷復出拍廣告，不少人讚她保養得宜，他自豪回應：「佢不嬲都正。（喺屋企對住佢都咁話？）我真係同佢講你老有老靚。（你把口好識氹佢。）佢真係成日呈現到佢係一個好靚嘅人，唔見我成日收埋佢喺屋企咩？（咁你咪好大壓力？）我本身都係靚仔，有咩壓力？你哋唔係未見過呢啲混血兒呀？番禺溝廣州！」

談到戲中角色記憶力異於常人，張家輝笑說：「拍戲方面我覺得自己幾好，以前喺無綫拍古裝劇，一口氣背頁零兩頁紙對白完全冇問題。」對於《超》片於內地突變網大上架，他表示自己不是負責決策：「今次故事同人物賦予嘅元素好豐富，我諗冇乜演員攞到呢個劇本唔想去做。（內地網民話張家輝都拍網大。）網大都係演戲啫，我唔會排除以後再演網大，如果遇到令我好心動嘅劇本或班底，我都會接。」

周勵淇唔諗生多個 而周勵淇去年被傳懷上第二胎，她笑答：「依家咪見到冇囉，其實得一個小朋友都幾好，暫時唔諗嘞。湊住囝囝我已經好辛苦，因為全部嘢都係我自己搞，呢幾年根本冇晒工作時間。」有份參演《超》片的譚耀文因有工作在身，當晚未能現身，他以短訊回覆：「呢個片係喺疫情嚴重期間接拍嘅，今次張家輝係唯一一個同我演對手戲嘅演員，所以隔離21日都覺得好值。同張家輝合作過後，我就只係差周潤發一位影帝未合作過，希望快啲『集齊一套』啦。」