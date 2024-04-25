探討婚後事 交流心得 黎諾懿靠老婆鞭策 陳自瑤攞假伴遊

藝人黎諾懿、賴慰玲和陳自瑤昨日為節目宣傳，諾懿指10年來多得老婆鞭策，否則自己會變成垃圾，陳自瑤則特意請假陪囡囡到上海遊學。

黎諾懿、賴慰玲和陳自瑤（YoYo）昨日為主持的無綫節目《香港婚後事》出席記者會，節目邀請了吳若希、姚子羚、羅子溢、李丞責、單立文和胡蓓蔚等任嘉賓，探討婚姻、愛情關係。賴慰玲坦言吳若希令她印象最深刻，認為對方御夫有術的背後，是夫妻之間的相處方式夠恩愛。YoYo則欣賞單立文與胡蓓蔚互窒的開心相處模式，還大讚單立文是好男人。

賴慰玲做主持有得着 被問到主持節目可會有利於自己的婚姻？慰玲直言自己3日沒有見老公，就已掛住對方。諾懿則笑說：「我就仲差，因為太太對我要求好高，涉及太太嘅題材更加要小心，相信節目播出嘅時候太太會同我一齊搵錯處，話人哋老公係點，嗰兩星期會好大壓力。不過，如果呢十幾年冇佢嘅鞭策，我都係一舊垃圾。」YoYo則指對每位藝人的分享都有所得着。此外，慰玲又讚羅天宇是暖男，明白他為何如此受女孩子歡迎，還大爆在節目中向「女神收割機」進行了逼供。

另外，YoYo除了宣傳節目，亦要為內地短劇進行拍攝，但最開心是日前跟囡囡到上海參加學校遊學團。她接受訪問時，表示囡囡現在12歲，平時自己一直忙工作，但一知道學校有遊學團，便立即請假伴遊：「自己都想盡量抽時間陪個女多啲，所以第一時間同公司請定假，我驚遲吓佢再大個啲，唔使我陪佢，到時我會好傷心，依家陪得幾多就陪幾多。」