中娛星動：苦等兩年終「解禁」 田馥甄內地吸金 遭群起抵制

台灣女子組合S.H.E成員田馥甄（Hebe）曾傳因政治立場而遭內地封殺，而她苦等兩年終獲「解禁」後，將於下月在天津演出，此事令內地網民大感不滿，並掀起「舉報潮」欲令她消失。

S.H.E成員Hebe曾在社交網分享「吃意大利粉」的照片，寫道：「不用打腫臉，午睡醒來就是腫臉」，即惹來內地網民怒罵她支持「台獨」。雖然Hebe秒刪貼文撲火，但仍遭內地「封殺」長達兩年。

有消息指Hebe見隊友陳嘉樺（Ella）在內地憑綜藝節目《乘風2023》名利雙收，因此萌生重返內地掘金之意，但一直苦無機會。近日她獲邀以壓軸嘉賓身份，於5月2日在天津演出《泡泡島音樂與藝術節》，消息流出即成熱話，雖有不少粉絲舉腳贊成，認為可趁此機會和偶像重聚，但亦有海量反對聲音出現。

有內地網民大鬧主辦單位邀請Hebe是「居心叵測」，更有激進網民發起抵制潮，在網上留言嘲諷：「當初用私人飛機請也請不到，現在不是個人演出還飛撲而來。」又以她「立場有大問題」為由，打爆相關部門電話進行舉報及投訴，要求主辦方取消Hebe的演出資格。

Baby疑遭Lisa靠害 除了Hebe成為內地網民的「公敵」外，曾捲入19禁歌舞騷風波的楊穎（Angelababy）似乎亦「冇運行」。雖已獲內地解禁，可惜她人氣不如從前，近日靠與范冰冰的舊愛李晨傳緋聞才再登熱搜。未知是否有人眼紅，網上流出一張截圖，當中演出19禁歌舞騷的BLACK PINK成員Lisa於社交圈發文多謝Baby觀看表演。此圖一出，即暗示Baby透過歌舞騷主辦方澄清沒有到場一事是在說謊，不過有網民指該「感謝截圖」屬偽造，但如此假消息，可能對Baby造成真傷害。