娛樂

郭珮文收「線」露腰

郭珮文頻頻於社交網晒靚相。 郭珮文頻頻於社交網晒靚相。
郭珮文頻頻於社交網晒靚相。
「大騎樓」港姐郭珮文經常大晒深長事業線，或貼身服飾騷豐滿身材，成功為她帶來多份拍攝工作。其實她又怎會只有上圍「見得人」，其極品蛇腰亦同樣吸睛，她今次分享多張着上超短Crop Top的靚相，全黑打扮大露纖腰，對比驕人上圍，葫蘆身形更加有曲線。
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