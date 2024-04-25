衝突羅生門 辣埋「登神粉」 Anson Lo封嘴派心

Anson Lo到電台宣傳新歌，心情不俗。

人氣男團MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）昨日現身電台宣傳新歌，他離開時未有接受訪問，但就不停向粉絲群打招呼及派心。昨日有「報料」指日前於機場發生的粉絲團衝突事件，乃有人「出茅招」所致。

Anson Lo近日被粉絲團「神徒」與好兄弟姜濤的粉絲團「姜糖」的衝突搞到頭痕。自美加演唱會返港後，連日來他收拾心情，四出宣傳新歌《深閨》，昨日他精神奕奕現身電台，一口氣錄製了3、4個訪談節目，於下午2時許離開電台，但沒有受訪，未知是否為了避談衝突事件。

大批「神徒」聞風而至，有指部分人幾日前已在電台門外「霸頭位」等偶像昨午的出現。當Anson Lo步離電台時，粉絲陷入瘋狂狀態，大叫其名字吶喊助威。由於緊接有工作趕時間，Anson Lo早已表明不會為粉絲簽名，但亦有放慢腳步，沿途向「神徒」打招呼及禮貌地親手接過禮物，禮物多到要分批運上保母車。登車時他不忘轉身派心，全場再度起哄，當Anson Lo座駕離開時，粉絲即散開「開路」及追車，幸場面未見混亂。

出茅招爭頭位 另外，昨日再有讀者報料，講述「神徒」與「姜糖」日前於機場衝突的原委。有自稱「鏡粉」指部分「神徒」及「登神粉」（盧瀚霆與呂爵安的粉絲）用盡方法霸位，竟出茅招主動聯絡執法部門，望現場「洗牌」再重新排隊，其他不想搞事的「鏡粉」被迫讓步。而接機當日有「神徒」強行撞向「姜糖」望佔頭位，才搞到有人受傷，此時場面已有點不受控，機管局才安排「神徒」到另一出口等Anson Lo。報料者指不滿「姜糖」遭人抹黑，矛頭直指「神徒」。

Anson Lo走近跟粉絲打招呼。