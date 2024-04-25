歐陽娜娜賣大包誘人求婚

台灣女星歐陽娜娜長相甜美，最近似乎轉行性感路線，不時於社交網賣大包派福利，日前更晒出着全黑Deep V長裙的靚相，除了盡騷香肩及鎖骨外，深V設計更巧妙露半球，雪白肌膚及高貴氣質引來不少網友留言：「請你嫁給我」、「OMG，你太太太優雅了，老婆！」