獨家訪問：隔12年回巢 講明要求高 張可頤挑戰演女醫神 雙視帝傍實

視后張可頤將於5月返娘家拍攝重頭劇《巨塔之后》，此劇被譽為醫療界的《新聞女王》，據知向來甚有要求的她之前看過多個劇本，精挑細選下才答應接拍。劇中挑戰演心臟外科醫生的她正努力做功課，更要求國語版原聲上陣。

去年無綫台慶劇《新聞女王》贏盡口碑及收視，成功令視后佘詩曼、視帝馬國明、李施嬅、高海寧、何依婷等人氣更上一層樓，眾人四出掘金，工作冇停手。而原班人馬的《新聞女王2》已鐵定於年底開拍，網民都甚表期待。不過，據知另一視后張可頤相隔12年即將回巢無綫拍攝被指是醫療版《新聞女王》的新劇《巨塔之后》，此劇總監製跟《新聞女王》同樣由鍾澍佳擔任，而他首部監製的劇集《難兄難弟》就是跟張可頤合作，二人多年後重逢，定必火花十足。

張可頤曾被譽為「TVB千禧年代五大當家花旦」之一，2003年她憑《九五至尊》奪得視后，於無綫最後一劇是2012年的《天梯》。近年她亦參演過不少電影，包括《低壓槽》及《臨時劫案》，據知無綫一直有找她回巢拍劇，她亦看過多個劇本，最終選擇了《巨》劇作為回巢作。今次夥拍的男主角為視帝陳展鵬，另一視帝馬國明、蕭正楠及首次為無綫拍劇的鍾鎮濤會客串坐鎮演出，其他主要演員包括陳煒、劉佩玥、吳若希、張頴康及蔣家旻等。劇中有些主要戲份亦會移師到歐洲取景拍攝。

狂睇戲做功課 張可頤接受本報獨家訪問時坦言今次回巢很大關係是因為鍾澍佳的誠意，對於首次挑戰演心臟外科醫生角色，她一直都在做功課，亦看了不同地方的醫療主題電影，她謂：「當然呢套劇同內地平台合作，資源、故事創作都好吸引，同埋今次粵語版同國語版我都會爭取原聲上陣，內地啲粉絲都成日問我幾時自己配音，想聽番我把聲，呢樣嘢我已經同無綫爭取咗。」

眾所周知張可頤向來要求甚高，她直認不諱：「我自己不嬲要求高，對白上嘅精準、細膩度都不斷有要求，佳仔都知我要求高，因為我哋太熟，所以好多嘢都敢直接向佢提出，大家切磋、商量，佢都好好，好接受我嘅建議。」問到是否很多手術場口要應付？她謂：「之前我都諗過要唔要搵個心臟科醫生去了解啲手術程序係點，或者搵個專人同協助人員幫手，不過今次手術戲好似唔太多。」

男主角陳展鵬於劇中飾演跨國銀行負責人，戲份主要圍繞張可頤及劉佩玥。展鵬受訪時坦言還未知角色怎樣：「我以前拍《法證先鋒III》時同可頤合作過，其實我仲未知自己演咩角色，不過如果有機會做醫生都唔錯，之前一直都拍動作戲，比較吃力同容易受傷，不過做醫生都唔簡單，可能要好多手技同考記性，醫學方面都要多啲認識。」而陳煒於劇中飾演跨國投資集團主席，她謂：「好開心可以有份參演呢個大型劇集，我未同張可頤合作過，所以非常期待，今次角色對醫療集團都有份投資，劇中係非常有錢，所以都係一個幾重要嘅角色。」

劇中其他演員都是圍繞這個醫生家族，全部是醫療精英。鍾鎮濤是整個醫療集團最高領導人，劇中兒子馬國明及蕭正楠都是專業醫生，二人的太太吳若希、劉佩玥分別是兒童心理學名媛及專打醫療事故官司的律師。馬國明受訪時謂：「我未收到正式通知，今次我唔係主演。（會否期待同可頤合作？）都期待㗎！未合作過嘅都期待，希望大家有新嘅火花！」說到劇中吳若希飾演他的太太，他謂：「吳若希我都未合作過，如果係真嘅一定會畀到觀眾新鮮感。」