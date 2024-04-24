16代言在手 撼贏高允貞 IU榮登廣告天后 穩袋9,000萬

歌影視三棲的韓國女歌手IU，向來深受廣告商及消費者喜愛，現時狂擸16個代言，力壓人氣飆升的女星高允貞及韓韶禧，登上廣告天后寶座，她單靠接拍廣告便已穩袋逾9,000萬港元！

出道15年的靚聲天后IU，先後主演《德魯納酒店》及《孩子轉運站》等人氣作品，在海外擁有大批粉絲，其形象健康而深得廣告商及消費者歡心，並因此連續多年獲選「最具好感度代言人」。而在今年展開世界巡迴演唱會的IU更將人氣推至頂峰，目前她已有16個代言在手，撼贏擁有13個廣告的韓劇《Moving超異能族》女星高允貞，穩佔廣告天后寶座。

貴為頂級身價的IU，一年代言費約570萬港元，單憑接拍廣告便已吸金逾9,000萬港元，加上她在全球18個地區展開的巡唱場場爆滿，令其身家更豐厚。日前剛結束新加坡個唱的她，前日返韓時心情勁靚，特地放慢腳步跟四方八面的粉絲揮手。

韓韶禧止跌回升 另外，早前因認愛男星柳俊烈而形象受挫的女神韓韶禧，火速斬纜後及時止蝕，雖然有3個廣告商宣布約滿後不續約，但近日她又接拍了護髮產品新廣告，累計代言回升至10個。至於近年專注照顧家庭的靚媽孫藝珍，亦獲家居品牌青睞，力保6個廣告在手。曾在高峰期擁有近20個代言的全智賢，近年不斷被後輩搶飯碗，廣告天后寶座不保，目前僅餘5個代言，但仍比只有4個代言的韓星宋慧喬略勝一籌。