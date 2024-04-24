暢所欲玄：書房布置宜忌

近年在家工作成為趨勢，在書房工作的時間增多，其設計更加重要。

宜置於文昌位：如可以在裝修前請玄學家登門勘察，找出永久的文昌位當然最好，若未能成事，可以在流年文昌星的飛臨方向擺放書桌，再在枱面放四支富貴竹，便是最理想的文昌布局。如果剛巧睡房位於流年文昌位，該年亦可多用綠色或間條窗簾，有正面作用。

翠綠山景有利文昌：綠色有代表文昌的意思，亦有紓緩眼睛的功效，因此窗外如能望向翠綠山景便屬於優良景致。如果窗外的山峰狀似筆座，或是對向一支支煙囪，同樣有利讀書及進修運。

書桌擺放：書桌的擺放必須兼顧出入口及窗戶的位置，書桌與座椅皆要避開與門口正對、背對或側對。而且書桌最好靠牆而放，與門口位置並排或成斜角線皆為穩妥做法。因大部分人為右撇子，窗戶最好設在書桌的左邊，讓光源從左端進入室內，可防止造成手影。

顏色有講究：除了命格上的配搭，書房首選使用代表文昌星的綠色。另外，平靜心境的米色、淡黃色亦適宜。避免選用黑、灰或深藍色等較為深沉的顏色，以免產生悶悶不樂的感覺，加上深色有收窄空間之感，長期置身其中亦會減低工作及學習動力。

堪輿學家麥玲玲師傅