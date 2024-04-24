莊思明貴氣出巡靚過上鏡

藝人莊思明陪伴男友楊明走過低潮，早前孖住慶祝拍拖8周年，獲外界大讚好女友。近日她被網民野生捕獲，但就單拖上陣，未見男友蹤影。身為拿督千金的她穿魚網上衣襯短褲，手持螢光色名牌手袋，一身打扮相當貴氣，期間被認出更大方合照，網民大讚她真人靚過上鏡：「電視裏不覺得，原來她那麼好看！」