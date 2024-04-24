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胡楓開唱破亞洲紀錄
胡楓昨日舉行記者會宣傳下月在澳門舉行的個唱，現年92歲的他打破最大年紀開演唱會的亞洲紀錄，希望可以打入健力士世界紀錄大全。他透露個唱的表演嘉賓超過20人，當中包括契仔張家輝：「佢好好，每次都主動投案，有次佢話你開騷都唔預我，唔啱數！我每次開騷，佢都會嚟。」
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