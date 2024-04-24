娛樂

關之琳凍齡有術 成「顏值天花板」

關之琳（左）狀態大勇，穿着簡單仍難掩女神氣質。 關之琳（左）狀態大勇，穿着簡單仍難掩女神氣質。
關之琳（左）狀態大勇，穿着簡單仍難掩女神氣質。
藝人關之琳日前身穿卡其色連身衫，出席名媛雷林靜怡夫婦的派對。只見她身材凹凸有致，以濃妝搭配紅唇相當吸睛，無論樣貌還是身材都保養得宜，被網民大讚「顏值天花板」。雷林靜怡在社交網留言：「連續兩晚都見到姐姐好開心。」
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