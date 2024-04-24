娛樂

藍星蕾迎戰潑水節 有「胸」險

藍星蕾手拿水槍，「凸」出重圍。 藍星蕾手拿水槍，「凸」出重圍。
藍星蕾手拿水槍，「凸」出重圍。
馬來西亞32F女神藍星蕾日前獲邀出席泰國年度盛事潑水節活動，只見她紮起可愛的丸子頭，身穿綠色平口比堅尼，卻包不住其傲人上圍，纖纖小蠻腰及結實的川字肌同樣震撼眼球，特別是她隨着音樂擺動的水蛇腰，更令人充滿遐想，難怪網友紛紛留言：「好可愛又超辣！」、「辣翻了！」、「我的女神！」
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