憑直覺投資冇損手 容祖兒自認慳妹 財政大權全交媽咪

圈中小富婆容祖兒昨日現身活動，大讚媽咪投資有道，因此靠對方幫忙打理財政，自己則屬於「盲拳打死老師傅」，從未試過輸得慘烈。她又談到早前首遇「大美人」林青霞，很開心對方知道自己是「乜水」。

歌手容祖兒昨日出席銀行活動，講到理財，她稱初入行時對理財沒有概念，得個做字，幸多年來得媽媽幫忙打理：「近年媽咪都會帶我去銀行了解吓，因為媽咪有時都攰，我有同佢講不如請個人幫手，佢覺得自己一手一腳做會好啲，我唔想佢咁辛苦，係時候享受吓人生，我花咗好長時間去說服佢交畀專業團隊處理。」講到容媽媽投資及理財有道，問她學到媽咪幾成功力？她大讚母親精明，自己學到一成已經很好：「佢覺得我賺錢能力100分，但理財都係交畀專業團隊。（依家有幾多層樓？）都係嗰啲，依家樓市好緊張。（個樓市跌咗，冇再買？）敵不動我不動，穩守崗位。」

問到財政大權全交媽咪，她是否從未試過親自下場投資？她自詡「盲拳打死老師傅」：「有時我會畀到啲好選擇媽咪，我係憑直覺，但係冇錯囉，都算係有投資觸覺。（有冇試過損手？）有贏有輸，但唔多，唔會係慘烈。」祖兒又自認慳儉，懂得積穀防飢及具危機感：「我最大嘅目標係照顧媽媽，提供舒適嘅生活畀佢，同埋實現自己嘅夢想。」

首遇林青霞感興奮 另外，日前祖兒出席朋友聚會，林青霞也是賓客之一，她表示首次與對方見面：「佢保養得好好，一身白色感覺好Cool。我同佢傾咗一句，佢知我係乜水，好開心，佢話我唱歌好聽，又讚阿Sa（蔡卓妍）演戲好。」