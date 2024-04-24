林夏薇貼身查案成焦點 陳展鵬被「搶Job」 密謀出戰《中年3》

歌手出身的視帝陳展鵬，近日負責獻唱主演劇集插曲，笑言希望日後多點商演工作，又指目前商場騷被歌唱真人騷《中年好聲音》成員「搶去」，故忽發奇想笑稱要與無綫先解約，再報名參加《中年好聲音3》！

陳展鵬、林夏薇（薇薇）、方力申（小方）、馮盈盈及周吉佩等，昨日出席無綫熱播劇《逆天奇案2》宣傳活動。今次獲安排主唱劇集插曲《後悔萬年》的展鵬，於台上一展唱功，向劇中女友薇薇「示愛」。大會則公布該劇上周成為翡翠台「收視之冠」，而內地熱度亦僅次於胡一天主演的劇集《惜花芷》，成績不俗。

展鵬受訪時指自己首次在商場獻唱《後》曲，笑言希望日後多點商演機會搵外快：「依家啲商場騷，好多時搵《中年好聲音》成員，我都想報名參加《中3》。（你咁出名，係咪唔得㗎？）不如我唔做TVB份工，解咗約先去參加，最多之後再簽番囉！（變8千蚊底薪約都肯？）唔緊要，有得接外面啲騷嘛。（你冇簽公司唱片部喎。）係唱片部佢哋對我冇興趣啫。」

方力申音樂會加場 薇薇則指與展鵬在戲中的感情線將有新發展。而前晚播出她身穿貼身衫做臥底查案一幕，令她手機響個不停：「當時我睇緊首映，好多朋友傳短訊嚟話我好性感，我拉鏈拉上頸喎，不過拍呢場戲就真係整套劇最弗嘅時候。」

小方則因《逆2》劇的熱度，其即將舉行的內地音樂會，由原本4場加到6場，而澳門及香港站更在接洽中。而馮盈盈被問到倘若收視繼續飆升的話，會如何答謝觀眾，她即拖小方落水，叫他穿泳褲，小方回答：「我游水都着泳褲，冇人想睇㗎！」