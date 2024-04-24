菊梓喬同場當透明 吳卓羲搵楊茜堯掩護

藝人吳卓羲與緋聞女友菊梓喬愛得低調，前晚他們齊齊到戲院捧場，分開坐之餘更零交流。Ron全晚黐實楊茜堯及林峯，更爆出曾邀林峯開拍多年前的露股作《大唐雙龍傳》電影版，可惜遭到拒絕。

吳卓羲（Ron）及楊茜堯前晚現身戲院支持好友林峯主演電影《九龍城寨之圍城》的明星好友場，Ron的緋聞女友菊梓喬亦有到場，但二人表現得相當避忌，座位前後相隔一行，而且全程未見有任何交流。Ron一直黐實楊茜堯及林峯，期間開心Selfie，菊梓喬則偕妹妹低調進場，不過亦心情大靚，對着鏡頭微笑。問到誰人請她來看優先場？她說：「我朋友伍允龍請我睇呀，佢有份拍，好鍾意睇佢拍打戲。本身諗住同佢一齊睇，但係佢自己嘅電影煞科，所以嚟唔到，就叫咗阿妹陪我睇。」

爆林峯拒絕合作 Ron及楊茜堯於2003年與林峯合作劇集《大唐雙龍傳》，茜堯坦言：「我同Ron好耐冇合作，3個一齊就更加少。」Ron指距離上一次跟她合作已相隔10年，問到會否想再交手？茜堯說：「睇緣分，佢哋咁忙，我就得閒啲，只係湊小朋友，可以交畀人湊。」Ron聞言即表示：「你肯我肯，係林峯唔肯！我曾經問過佢，想同佢再合作《大唐雙龍傳》電影版或者電視續集，想有部作品畀粉絲回憶吓，但佢話唔好搞，年紀大，唔可以再露。」而林峯受訪時指第一次觀看《九》片，笑言可能會興奮到踢櫈，問到會否讓囡囡觀賞？他說：「怕囡囡見到我戲中畀人打會喊，等佢大個啲先睇，因為有啲畫面都比較震撼。」

席上，問到若票房成績好會如何派福利？胡子彤及張文傑即叫林峯慎言，林峯就擺公司上枱：「唔敢講，睇老闆，老闆話事，叫我做乜都肯，我係非常好嘅員工。」胡子彤表示今次是他首度到內地進行路演，非常期待，已練定普通話，自言說得不錯，林峯則笑言只要聽得懂廣東話，就會聽得明他的普通話。