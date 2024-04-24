和諧迎見面會 粉絲散場又挑機

Anson Lo連日來忙謝票又忙「拆彈」。

MIRROR昨晚到西九出席電影《12怪盜》團魂見面會，逾百名粉絲在停車場位置守候，由於姜濤與Anson Lo兩派粉絲早前曾爆衝突，令雙方粉絲關係緊張，不過未知是否聽到「姜濤的呼喚」，各人的粉絲相當和諧兼有秩序，沒有不愉快事件發生。

約下午5時許，MIRROR成員陸續到場，Lokman、Alton、Ian、Frankie先後到達，AK與Tiger有停步拍照。接近7時活動開始，同車的Anson Lo與Jeremy現身，戴着耳機的姜濤則與Jer緊隨其後，期間Anson Lo應要求停下拍照，看來心情不俗。而Edan與Stanley則「壓軸登場」。

見面會完結後，和諧氣氛逆轉！MIRROR成員相繼離場，姜濤到停車場時，現場為數較多的「神徒」起哄，向着姜濤狂嗌：「Anson Lo 、Anson Lo。」甚有「挑機」味道，不過姜濤未有理會便上車。隨後Anson Lo現身，不少「神徒」衝前拍照，出現少許混亂情況。