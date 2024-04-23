「令和唱碟銷售榜」日韓混戰 BTS撼贏本地薑嵐 吸金24億登頂

韓國天團防彈少年團（BTS）以過江龍身份，過去5年在日本賣碟收益突破24.39億港元，登上「令和」最賺錢歌手組合寶座；台灣成員周子瑜所屬的TWICE則榮登當地最吸金K-Pop女團。

日本於2019年5月1日啟用「令和」年號，至本月底便滿5年。近日當地唱碟銷量榜Oricon公布「令和唱碟銷售榜」，統計2019年5月至今年1月的唱碟（包括單曲、專輯及音樂影帶DVD等）總銷售排名。成功征服日迷的BTS，過去5年於當地錄得24.39億港元賣碟收益，力壓日本國民組合「嵐」的23.7億港元登頂。第3至第6位依次是日本組合King & Prince、Snow Man、乃木坂46、SixTONES。

TWICE成最賺錢K-Pop女團 近年在日本人氣爆燈的韓國男團Seventeen以11億港元躋身第7位；錄得8.246億港元打入第11位的TWICE，則成為當地過去5年最賺錢的K-Pop女團。而嵐盛傳將於明年春天舉行出道25周年演唱會。

另外，韓國「國民MC」劉在石主持的綜藝節目《玩甚麼好呢？》近日播出BTS事務所HYBE新大樓內貌，因字幕打上「靠Seventeen蓋的HYBE新大樓」而惹怒韓流粉絲，指出HYBE於2020年才收購Seventeen的公司，認為BTS才是貢獻新大樓的功臣，節目組已隨即作出修正。而Seventeen將於本月29日推出的精選碟《17 IS RIGHT HERE》目前預售突破308萬張佳績。

至於NewJeans的事務所ADOR亦隸屬HYBE子公司，昨日驚爆HYBE高層不滿ADOR老闆閔熙珍有意脫離母公司，要求她辭職，HYBE因內訌令股價暴瀉逾10%。不過，NewJeans混血成員Danielle昨日由首爾出發前往台北準備參加品牌活動，她現身機場時甜笑派心，未受公司內部糾紛影響心情。