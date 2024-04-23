暢所欲玄：拇指

每一個健全的人都有一雙手，每隻手都有五隻手指，即拇指、食指、中指、無名指及尾指，其中以拇指最為重要，影響力最大。從手之動作運用而言，若沒有拇指的話，工作上會十分不方便；若沒有其他四指中之一隻，則活動上帶來的不便之處會較少，所以手指公又名拇指，即四指之母親也。

一般而言，長形的拇指比短拇指為優勝，長的拇指多為卓越傑出人士，由於拇指第一節代表實行決斷力、第二節為思想邏輯分析力，那麼，長形的拇指此兩部位也較長些，自然優勢比短的拇指為多。

那如何分別長與短呢？拇指的長度標準是能達到食指第三指中間處，若拇指超越食指第三節中間便為之長拇指，若不及則為之短拇指了。

拇指顧名思義，代表祖業、父母，若拇指生得差、即表示無祖業之庇蔭，若有損傷的話，主父母健康比較差，或與父母緣較薄。拇指直硬代表為人有自信，意志堅定，若柔軟則易受人左右，意志力不強。拇指第一節尖弱，疑心大、不易相信人。拇指第二節如蜂腰，主思考能力好，若有肉而粗，代表行事決定力強。

玄學家伍立群