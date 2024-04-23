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周星馳「E計劃」 組娥媚隊
演員周星馳早前宣布開拍電影《女足》，並以海選形式揀蟀，吸引不少女星包括蔡思貝、江嘉敏等自薦。近日在內地相關文件中可見，該片以「E計劃」名字立項，指故事會以「功夫與足球結合的娥媚隊參加女足亞冠盃」作主線，當然會加入搞笑元素。同是功夫與足球，究竟成績能否突破經典作《少林足球》，就要拭目以待。
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