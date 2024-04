王敏德女兒王麗嘉身材驕人,一向作風大膽的她,經常以性感形象示人,挑戰尺度。前日她分享在曼谷旅遊度假的靚相,留言:「40°C/104°F」,表示當地天氣極熱,氣溫高達攝氏40度。如此炎熱,當然少不了要游水降溫消暑,她晒出多張性感水着美照,狂騷索爆身材,請大家眼睛吃冰淇淋。其母馬詩慧以「火燄」Emoji回應女兒,而王敏德就回應老婆:「Actually cool up on the 30th(其實30號就涼了)。」一家三口隔空互動好有愛。