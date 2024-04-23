新片演得好被推舉爭影帝 林峯冒雨狼狽 遭女粉絲突襲

藝人林峯日前現身廣州戶外活動，卻撞正暴雨連場，但他依然笑容滿面，撐着傘子跟現場觀眾打招呼及獻唱，獲網民大讚專業，有女粉絲在豪雨中「突襲」問林峯何時開演唱會，他笑言：「我都想！」

所謂貴人出門招風雨，今次林峯於廣州出席活動，暴雨可謂未停過，不過依然無阻大家追星的熱情，以一身白馬王子Look亮相的他，甫到場即引起遊客和粉絲瘋狂尖叫，他們雖然全身濕透依然相當興奮，場面墟冚！

笑對劣境心情靚 雖然天氣如此惡劣，但林峯心情依然大靚，拿着雨傘跟現場的遊客和粉絲揮手打招呼，全程笑容滿臉，而當主持介紹他出場時，他更一個箭步上台，跟大家熱情傾偈，之後再落台，由於台下圍着太多工作人員，他撐着雨傘搵路行時，有點狼狽，但有女粉絲突然大叫一句：「林峯幾時開演唱會？」對此，他亦有禮貌回覆：「我都想。」雖未知何時再開個唱，但他當晚亦有為水上樂園音樂節獻唱，淋住雨大唱經典歌曲《愛在記憶中找你》，又不時大派心心手勢，甚懂搞氣氛。

林峯在獻唱期間，不忘為其主演新片《九龍城寨之圍城》宣傳，該片日前更在香港舉行優先場，口碑相當不俗，不少影評及網友均大讚林峯演得出色，有些網友更留言指他值得提名下屆金像獎影帝。電影原以古天樂、洪金寶等藝人作招牌，意想不到網友最熱烈討論的是林峯、劉俊謙、張文傑及胡子彤，似乎導演鄭保瑞有心令他們讓觀眾眼前一亮。