撇低老婆飛芝加哥攞獎 陳家樂追星圓夢

藝人陳家樂主演的英皇電影《出租家人》參展第18季芝加哥亞洲躍動電影節，早前他親自飛到美國芝加哥出席盛會並上台領獎。而除了工作外，家樂還追星追到NBA公牛隊的主場，一圓多年心願。

由藝人陳家樂主演的英皇電影《出租家人》獲邀參展第18季芝加哥亞洲躍動電影節（Asian Pop-up Cinema），並於閉幕之夜獻映。同時陳家樂獲頒大獎璀璨之星（Bright Star Award），他與導演劉偉恒專程飛到芝加哥出席盛會，並與當地影迷作近距離交流，不過懷有身孕的太太連詩雅就未有同行，家樂坦言這次旅程非常難忘：「上台領獎的時候相當感觸！」

與觀眾交流受阻 出席電影節期間，家樂與劉導現身一場映後分享會，家樂感嘆觀眾的提問很有水準，看事物相當深入，只是向來要求完美的他，直言有少少遺憾：「我未能用英文直接交流，要透過翻譯，始終唔可以將自己感受百分百傳達畀觀眾，希望下次可以用英文，令佢哋更加明白我嘅諗法。」

而專程來到芝加哥，除了出席影展及領獎之外，家樂與劉導還去了公牛（NBA職業籃球隊）的主場打卡，家樂稱小時候就很愛看米高佐敦打籃球，如今能和導演在工作前抽空去當地的芝加哥公牛主場參觀，亦算是一圓多年心願。