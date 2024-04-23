李施嬅被集郵 難掩「星光」

藝人李施嬅於劇集《新聞女王》的演出令她事業更上一層樓，如今愛情、事業雙豐收的她，美貌同樣再升級，日前有網友在社交網晒出巧遇李施嬅的合照，只見她肌膚白嫩又不失紅潤，難怪網友大讚「在人群中閃閃發光」之餘，還不禁感嘆道：「女明星與普通人的差距。」