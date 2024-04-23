合體拍劇 兄弟變仇人 AK 4年大蛻變 Tiger挑戰做打仔

男團MIRROR成員江𤒹生（AK）和邱傲然（Tiger）合作演出劇集《打天下2》，由手足變為敵人，AK相隔4年再拍續集，自認各方面都成熟不少，不過演技仍有進步空間，而Tiger則被武術指導大讚天分極高。

AK和Tiger一同參演ViuTV劇集《打天下2》，在《打天下》第一季已經有份演出的AK，坦言該劇是自己入行不久後，第一次擔任主演的作品，當時還相當幼嫩。而現在相隔4年再開拍第2季，AK認為自己表現得更成熟，做事得心應手，不過就承認在演技方面仍有進步空間。

為組合構思飛車戲 而今次新加入的Tiger則飾演反派，與劇中的AK勢不兩立，因此2人亦不乏打鬥場面。有武功底子的Tiger坦言今次劇中的武功招式非常新穎，自己花了不少時間學習：「其實都唔易學，好多落地同鎖技都由零開始學。」AK還大爆Tiger因為動作做得又快又標準，而被武術指導大讚天分極高。

Tiger亦直言有意向打星方向發展，問到曾任導演的Tiger更喜歡做演員還是導演？Tiger笑言：「現階段嚟講有得做都要做。」又指如果自己有機會開拍一部戲，想挑戰飛車題材，並一定會加插動作元素，覺得非常適合MIRROR 12子合演。