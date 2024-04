藝人唐詩詠日前出席羅子溢與楊茜堯囡囡小珍珠的生日派對,她不但攜男伴出席,更形容對方是「男朋友」,引來網民熱議!她分享多張派對照,自爆:「我仲要睇住當日嘅男朋友仔玩!」原來她口中的「男朋友仔」是陳山聰囝囝Jaco,當日她充當保母:「送佢返屋企時,佢好窩心咁回頭叮囑我,揸車要小心啲,返到屋企記得沖完涼先食飯。」絕對是一名小暖男!唐詩詠祝壽星女健康快樂,日日開心;而楊茜堯很開心與她見面:「I miss you so much dear,真係太耐冇見你。」