限量黑膠唱片爭崩頭 炎明熹Fans排通宵 出價9千蚊求碟

「樂壇小天后」炎明熹上周出席由其後援會舉辦的慈善活動，同日推出人生首張實體唱片，由於限量發售，多區唱片店外出現排通宵的人龍，甚至有歌迷出價9千元在網上「求碟」！

剛完成3場演唱會的炎明熹（Gigi），稍作休息後，上周六出席由「炎明熹粉絲後援會」舉辦、特別於其生日月份進行的捐血及義賣活動，近100名歌迷報名捐血，唔怕痛的Gigi亦打算以身作則，怎料到場才發現服用過中藥不能捐血，她即時扁嘴自責「好失敗」。

當日也是Gigi人生首張實體唱片推出的大日子！為響應香港唱片店日，她的第一首派台歌《真話的清高》被印製成7吋黑膠唱片發售，由於是限量發行，多區唱片店外出現通宵排隊的人龍，有歌迷更於網上出價9千元求好心人割愛。除了買碟支持，後援會還在港、九兩大旺區買下LED屏幕廣告，播放Gigi全新主打歌《還有一艘救生艙》，而Gigi出席完捐血活動後即前往打卡，以答謝歌迷支持。

姚焯菲買餸下廚 另外，「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）昨日偕呂慧儀於藍田出席活動，Chantel最近跳唱新歌《Dreamscape》，網民卻將焦點放在兩位舞蹈員身上，指兩人顏值與身形也勝過她，Chantel對此表示不會因對方Fit過自己而不開心，更不會換舞蹈員。即將返回新西蘭讀書的她，打算到街市買餸與媽咪預祝母親節，自言廚藝不俗，問到長大後可會買樓孝敬父母？她說：「儲夠錢都會，但佢哋唔想搬屋，太鍾意依家住緊嘅地方。」