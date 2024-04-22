「愛妻號」碧咸做龍友 Victoria百人派對賀「入5」 辣妹齊腳鬥舞

碧咸嫂Victoria前日開Party慶祝「入5」，除了湯告魯斯（Tom Cruise）與伊娃朗歌麗亞（Eva Longoria）等圈中好友出席，組合辣妹（Spice Girls）隊友亦全員到齊合體跳舞！

英國前球星碧咸（David Beckham）的妻子Victoria，本月17日迎來50歲牛一，前日於倫敦一間夜店舉行派對，賓客多達百人，她一家包括碧咸、兒子布魯克林（Brooklyn）、羅密歐（Romeo）、告斯（Cruz）與女兒夏柏（Harper）齊齊出席，還邀來不少圈中好友齊齊玩，包括美國男星湯告魯斯、美國女星伊娃朗歌麗亞、英國男星積遜史特咸（Jason Statham）與名模未婚妻Rosie Huntington-Whiteley、美國男歌手Marc Anthony及英國名廚Gordon Ramsay等，當中湯告魯斯入場時見到有狗仔隊在混亂中跌倒，即上前扶起對方。

撐拐杖照玩 腳傷未愈的Victoria撐住拐杖現身，但出發前影全家福時貪靚冇拎，她留言：「好期待同朋友同家人慶祝！我好愛你哋。」而其女子組合辣妹（Spice Girls）隊友Emma Bunton、Geri Horner、Mel B與Mel C亦全員到齊，碧咸拿起手機，拍下她們隨住現場播放辣妹歌曲《Stop》排成一排跳舞的短片，自己亦伸頭入鏡，並於社交網開心Share。

賓客之一的Rosie只是遲Victoria一天生日，她上載日前慶祝37歲牛一的照片，對住蛋糕扮吹蠟燭，寫道：「但佢想舔走啲糖霜。」