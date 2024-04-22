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雷莊𠒇返港露粗髀
2017年港姐冠軍雷莊𠒇當選後未有簽約無綫，反而返加拿大發展。早前她罕有返港，近日在社交網大晒三點式泳照並發文：「說實話，我的腳看起來很奇怪，因為我體重減輕了很多……除了濾鏡之外，這張照片沒有被P過。」相中見她高舉雙臂仰望天空，不過大腿異常肥美，難怪她要親自澄清沒P圖。
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