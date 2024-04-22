神隱多時展風姿 張曼玉林丹組隊 巴黎出戰羽賽

影后張曼玉近年深居簡出，鮮有在公開場合現身。自2013年演出實驗電影《遊戲時間》演記者一角後，足足超過10年都未有再接任何劇本。據知，她長居於法國生活，不時在名店被網民捕獲，更曾在社交網上載在巴黎豪宅的影片，與網民分享入廚樂。日前她突然以羽毛球手身份在巴黎參加活動，並跟前中國奧運羽毛球金牌得主林丹出席為期兩日的慈善賽，即時成為網民熱話。

面色紅潤體態佳 據悉，張曼玉今次是應大會邀請參與球賽，由於閒時愛打羽毛球，所以她二話不說便答應。除了發起是次活動的林丹外，活動上還有來自不同國家的傳奇運動員與名人嘉賓等，為即將舉行的巴黎奧運會打響前奏，當中的「中法明星表演賽」中，張曼玉就與林丹組成夢幻組合，出戰代表法國的Alex Lanier及Raphael Sachetat，法國女星Melanie Laurent更專誠到場為同鄉助威，結果3局比賽後法國隊險勝。雖然不是運動員出身，但曼玉全程跑上跑落，表現落力，比賽在一片笑聲中落幕。

賽事結束後，官方在社交平台發布相關合照，當中見賽後的張曼玉面色紅潤，體態優美，不少網民留言大讚她得天獨厚：「新鮮的鰻魚，狀態好棒」、「曼神一直是運動達人啊！」