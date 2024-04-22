對人歡笑背人愁 潘靜文拍拖失理智 成悲劇女主角

聲夢小花潘靜文（Sherman）是一名雙魚座女孩，內心多愁善感但十分善良，所以在處理感情上較易受到傷害，她直言心情因而會大起大跌，又經常會幻想自己成為悲劇女主角，對待感情並不理智。

Sherman日前推出第二首個人單曲《傷魚座》，這首歌竟是一次她拉筋弄傷腳時構思出來：「我本身係雙魚座，有一次拉筋時拉傷咗隻腳，仲要係瘀晒，我就覺得點解會咁神奇，係咪有啲咩魔咒，咁啱我嗰日坐隔籬嘅係Aska（張馳豪），佢又係雙魚座，又係好容易受傷同病，所以就創作咗呢首傷感嘅情歌出嚟。」

雙魚座的人比較愛幻想，雖然多愁善感，但十分善良，卻又會令雙魚座在愛情中最容易受傷，問Sherman是否容易受傷的女人？她稱：「我覺得係，心情都幾大起大落㗎，開心時可以勁開心，傷心時亦可以當自己係悲劇女主角咁，反差好大。」她坦言在觀眾或鏡頭前是開朗的人，但私下都有沉靜的一面。

畀人飛先識醒 26歲的Sherman透露曾有3、4次戀愛經驗，她形容自己在愛情上相當不理智，會為對方百分百付出，但也曾經遇過一位真心真意愛自己的人：「最難忘係有一次男朋友幫我慶祝生日，佢想畀驚喜我，Book咗坐直升機去澳門，點知我上網Check Email時唔覺意睇到，最初仲以為佢出軌，但睇番日期係我生日，先知道原來自己踢爆咗個驚喜。」而最傷心一次是拍拖兩個月的男朋友突然變得冷淡，她說：「佢一路唔講分手，係咁拖泥帶水，我哋名義上係情侶，但實質又唔係，我又冇主動去問佢或者講分手，因為我係要人哋講分手先識醒嘅人。」