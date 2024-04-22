娛樂

林莎住酒店洩「床照」

林莎躺在床上撒嬌，網民暈晒大浪。 林莎躺在床上撒嬌，網民暈晒大浪。
林莎躺在床上撒嬌，網民暈晒大浪。
台灣女神林莎臉蛋甜美到無可挑剔，加上驕人身材，被外界封為「台版三上悠亞」。忙於拍攝的她分享工作花絮，當中包括身穿浴袍的「床照」，令網民集體暴動！她感慨：「最近這兩個月密集的錄外景，酒店變成我的家了。」她一一註解每張照片的幕後背景與心情，又哀怨高喊：「太太太不想離開家裏了~」網民讚她愈來愈有女人味。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc