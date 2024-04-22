孖姜濤去飲黐到實 落機前已知爆混戰 AL憂心Fans傷勢

男團MIRROR兩大人氣王姜濤與Anson Lo（AL）的粉絲「姜糖」與「神徒」，日前在香港機場因爭位而發生衝突，期間有人受傷。AL昨日回應時直言落機前已知悉事件，最擔心粉絲的安全。

MIRROR完成逾半個月美加巡唱後，前日清晨返抵香港，沒料粉絲接機時卻上演「姜糖Vs神徒」大戰！粉絲關係緊張，但其實鏡仔不知幾齊心，當中姜濤、AL、Edan、Jer、Jeremy及Stanley休息片刻後，晚上便偕經理人花姐到中環出席造型師好友的婚禮，被爆「好事近」的Stanley更帶埋女友Alina同行。半隊MIRROR到賀並與一對新人合照，不少粉絲都大表羨慕，而姜濤與AL合照時排排企黐到實，足見兄弟同心。

未能過問大會安排 對於粉絲之間爆衝突，AL接受訪問時坦言知情：「飛機差唔多到達香港嘅時候，我就知呢件事。當時公司仲了解緊情況，究竟發生過咩事，而我最擔心係安全問題，任何人我都唔希望有危險，所以第一時間問有冇人受傷，有幾多人受傷。後來知道有人受傷，我就問傷勢點，好擔心大家嘅安全，所有嘢都唔重要，安全最緊要。（會唔會同粉絲傾吓，希望唔好有下次？）但（接機）安排唔係我話事，每次都係睇大會安排，下次都要交番畀佢哋研究嚴重性究竟去到邊，需唔需要作出一啲特別安排。」

而網上再有「大戰」片段流出，見數人爭執期間，疑似「姜糖」上前搶手機，「神徒」即怒斥：「你放低我部手機！」其他「神徒」亦幫口：「你唔好捉住佢！」另一「姜糖」在旁大叫，有「神徒」即高呼：「打人呀！影住你呀！」「姜糖」反駁：「邊有呀！」又大聲說：「頭位我哋拎硬喇今次！」但片段未見有人打架。

姜濤 半隊MIRROR與經理人花姐出席婚宴，當中姜濤與AL（右三、四）排排企。