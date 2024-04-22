中娛星動：露天開騷 歌迷飽眼福 蔡依林變落湯雞 暴「乳」連場

台灣天后蔡依林以魔鬼胸馳名，在溫州的露天演唱會上，多得天公作美突然下大雨，她被淋到全身濕透，令其「G奶」上圍變得更立體，台下逾萬歌迷睇到目瞪口呆，連雨傘亦懶得打開，大讚她展現「上了岸的美人魚」原形，而她亦享受雨中的浪漫，直言有戀愛感覺。

蔡依林（Jolin）近期忙於在內地展開巡唱，場場騷賣大包，低胸、透視造型狂騷其天賦本錢，而前晚她在溫州的露天個唱上，換上低胸吊帶閃片裙半露湯碗胸，相當性感！不過，上天似乎嫌未夠喉，突然下起滂沱大雨，在無遮無掩下，Jolin由頭濕到落腳，令其36G上圍更3D，台下歌迷大飽眼福，但又擔心她淋病，不停大叫她返回有遮蔽的位置避雨，可是專業的她見歌迷亦身在雨中，她亦堅持站在靠近粉絲的露天延伸舞台獻唱，還感性說道：「陪我在雨中約會，我反而更開心了，昨天在綵排的時候穿着正式的衣服，然後一樣的燈光，卻少了你們在的時候，我突然覺得我們之間很像是一段美好的戀愛關係。」深受感動的歌迷也無懼風雨跟她大聲合唱，她和全場歌迷冒雨兩小時。

「蔡晴」效應失靈 騷後，Jolin在社交網貼文分享開濕身騷的感受：「能在雨中如此沉靜卻又樂在其中地看着每一滴雨下行的樣子，和感受雨滴接觸皮膚的透涼，遲來的一切美好，意外地深刻。」又感謝上天眷顧及台前幕後的工作人員堅守崗位，用心祈禱不要出現斷電問題。

其實Jolin在內地舉行巡唱時，曾被歌迷封為「蔡晴」，皆因之前3場個唱的綵排及開騷當日的下午就算遇天雨，但她一踏上舞台即天朗氣清，至於今次「蔡晴」效應失靈，有指跟蔡媽媽有關，Jolin親回應粉絲：「之前3場蔡媽都有來現場，僅昨天不來，所以『蔡晴』絕對是蔡媽，不是我。」