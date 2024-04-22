娛樂

蘇麗珊遇險瞞住阿媽

蘇麗珊在台灣盡興而回。 蘇麗珊在台灣盡興而回。
蘇麗珊在台灣盡興而回。
藝人蘇麗珊、衛詩雅和朱鑑然昨日出席活動，並落場玩閃避球。蘇麗珊提到早前在台灣經歷大地震，數日前才返港，自言地震後沒有向家人報平安：「媽咪唔知，因為佢唔喺香港，我都冇特別同佢講，唔想佢擔心。」她又指抵台的第二日就牙痛，幸好房東太太帶她看牙醫，更陪她應診，讓她大感窩心。
衛詩雅活動上大晒「老鼠仔」。衛詩雅活動上大晒「老鼠仔」。
衛詩雅活動上大晒「老鼠仔」。
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