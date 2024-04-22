波波跳舞呻負荷重 郭珮文自嘲欠賣點 全力Sell身材

視帝陳展鵬的太太單文柔盛傳有喜，他再三否認，同時不忘放閃：「我唔覺佢肥，亦唔鍾意女仔太瘦。」同場的「大騎樓港姐」郭珮文自認欠賣點，不介意外間將視線集中在她的身材上。

陳展鵬、林峯、郭珮文、邵初及黃婧靈（波波）等，昨午現身紅館參與《第九屆全港運動會》錄影，曾是港隊乒乓球代表的展鵬負責表演乒乓球歌舞劇，郭珮文與邵初表演啦啦隊招式，波波則大跳拉丁舞，氣氛熱鬧。

陳展鵬投訴囡囡洩密 郭珮文與邵初透露近日忙於練啦啦隊招式，後者更跳到雙腳有瘀傷，要用粉底遮掩。提到近日客串《愛．回家之開心速遞》，郭珮文指拍處境劇與正劇感覺不一樣：「兩樣都開心，好過要我做主持。（叫《福祿壽訓練學院》放人啦！）我諗佢哋都唔會再搵我喇，哈哈！」問到可介意每次焦點都落在身材上？她爽快表示：「唔介意，暫時除咗身材同天然呆，對觀眾嚟講我都冇咩賣點。」而日前她就在社交平台大派福利，穿超貼身運動背心行山，火辣程度爆燈！

陳展鵬受訪時表示仍有接觸乒乓波，並透露早前曾相約任達華等切磋球技，但謙稱自己已退步。問到囡囡「小豬比」可有遺傳其運動細胞？他說：「我覺得佢都有運動細胞，不過由得佢自己選擇興趣啦。」提到日前為太太單文柔慶生，他表示原本想製造驚喜，卻被囡囡踢爆：「冇理由唔講佢知，但佢又會成日提住！（太太係咪有喜？）冇呀，我哋一直有畀心機（造人），睇天意啦！唔覺得佢肥，佢都畀我感染咗凡事睇開啲，所以冇唔開心。我會睇住佢，健康就得，我都唔鍾意女仔太瘦。」

至於波波的性感拉丁舞衣相當搶鏡，她表示首次接觸拉丁舞便已愛上。記者笑問如此「胸狠」，舞伴會否覺得尷尬？她笑說：「唔會嘅，因為我哋好專心數拍子同聽音樂。（『負荷』咁重，跳到腰骨痛？）真係會喎！因為每個動作都拉得好直，唔小心就會Chok到。」