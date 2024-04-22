賣「原味內褲」風波 雞排妹誹謗案敗訴

台灣女星「雞排妹」鄭采勻（原名鄭家純）身陷官非，早前被控違反台灣個資法，民事及刑事均敗訴，她另一單控告網民加重誹謗罪的案件，同樣敗訴。事緣她2022年推出10周年寫真書，兼拍賣25套性感戰袍，包括「原味內褲」，遭網民出言攻擊，當時她表明：「在公益拍賣期間，於相關新聞報道的留言區，對我言語攻擊的酸民們，精選50人提告。」

台北地檢署透露案情，被告的50人中，王姓、黃姓網友分別留言：「海味會不會很重」、「帶壞社會風氣！不可取……結婚了就安分點」，遭雞排妹提告，檢方調查時，王姓網友解釋只是表達「海味很重」，沒有要侮辱女方意思，至於黃姓網友強調只是抒發個人意見。檢察官認為雞排妹是公眾人物，販售貼身衣物一事在網絡上引發關注，亦透過媒體向公眾揭露，故屬於可受公評之事、涉及公共利益的議題，且兩名網友的留言內容並非杜撰，沒有謾罵成分，因此將兩人不起訴。而其他被告的網民，先前高雄地檢署已將3人不起訴。